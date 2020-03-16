Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. На 68 авиарейсов в неделю сократилось авиасообщение РК с 16 марта, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

«С 16 марта текущего года сокращено 68 регулярных рейсов в неделю казахстанских (Air Astana, SCAT) и иностранных (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Fly Dubai, Etihad Airways, Air Arabia, Wizz Air, LOT Polish Airlines, Белавиа) авиаперевозчиков в Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ, Грузию, Индию, Венгрию, Чехию, Польшу, приостановлено два регулярных рейса в неделю SCAT из Нур-Султана и Алматы в Анталью», — сказал Камалиев на брифинге в понедельник.

Он подчеркнул, что в связи с приостановлением данных рейсов авиакомпаниям рекомендовано оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме пассажирам. Для оформления возврата авиабилетов пассажирам необходимо обратиться по месту их приобретения.

«Ограничения на полеты авиакомпаний в страны с высоким уровнем распространения коронавируса носят временный характер, и при улучшении ситуации по распространению вируса регулярное авиасообщение между странами будет восстановлено», — уточнил Камалиев.