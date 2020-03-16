HalykBank переводит Т100 млн медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – HalykBank переводит Т100 млн медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба банка.

«HalykBank принял решение перечислить Т100 млн собственных средств для оказания финансовой поддержки отечественным медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Банк готов оказать финансовую помощь медицинскому персоналу, который работая круглосуточно, сверхурочно, без выходных, проявляет гражданское мужество, трудится во благо сохранения здоровья граждан Казахстана», — сообщили в финансовом учреждении в понедельник.

Банк призвал казахстанцев и отечественные компании присоединиться к инициативе и помочь медицинским работникам, борющимся за здоровье наших соотечественников.

«Таким образом, медицинские работники, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, получат не только Т100 млн от HalykBank, но и средства, собранные казахстанцами», — пояснили в банке.

Специально для этого HalykBank открыл счет для сбора:

Номер карты

4277 0455 0140 8820

Реквизиты:

KZ046010001286000064

БИК банка-бенефициара – HSBKKZKX

БИН банка-бенефициара – 940140000385

БИН бенефициара – 940140000385

КНП – 119 «Прочие безвозмездные переводы денег»

КБе – 14

«HalykBank уже выделил Т100 млн, сделайте свой вклад вместе с нами! BIZBIRGEMIZ!», — говорится в сообщении банка.