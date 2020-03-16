AlmaTV не исключает переговоры с головным офисом «Первого канала» в обход представителей в РК

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. AlmaTV не исключает переговоры с головным офисом «Первого канала» в обход представителей в Казахстане.

«Если представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в Казахстане считает переговоры завершившимися и не желает вести диалог и обсуждение, это не значит, что компания со своей стороны не предпринимает никаких мер и, будучи не услышанной в местном представительстве, не пытается найти решение напрямую в АО «Первый канал. Всемирная сеть» и АО «Первый канал», — говорится в ответе AlmaTV на запрос МИА КазТАГ.

Ранее компания AlmaTV заявила о вынужденном отключении «Первого канала» и других телеканалов из «Цифрового телесемейства Первого Канала». Причиной называлось требование об увеличении стоимости прав за ретрансляцию со стороны казахстанских представителей – ТОО «ПКВС Казахстан».

«Компания открыто сообщала о проведении переговоров (по подключению семейства «Первого канала» — КазТАГ), и в очередной раз подтверждает готовность к открытому диалогу, надеется на благоразумие местного представительства, предлагает заключить договор, каждый раз предлагая новые условия. В качестве подтверждения своих слов компания направляла свои предложения не только местному представительству. В январе текущего года компанией было направлено обращение относительно ретрансляции телеканалов телесемейства «Первого» непосредственно генеральному директору АО «Первый канал. Всемирная сеть» и в дирекцию распространения телеканалов по странам СНГ и Балтии АО «Первый канал. Всемирная сеть». Из-за территориальной удаленности и нахождения адресатов в РФ, ответы на указанное обращение еще не получены, соответственно, по нашему мнению, в рассмотрении предложения компании и сотрудничестве, не было отказано. Кроме того, в рамках продолжения переговоров 12 марта 2020 года было направлено официальное письмо генеральному директору АО «Первый канал» г-ну Эрнст К. Л.», — уточнил кабельный оператор.

При этом на вопросы сколько AlmaTV платила за права на ретрансляцию до повышения стоимости и на сколько «Первый канал» повысил стоимость прав на ретрансляцию компания не ответила, сославшись на конфиденциальный характер соглашений.