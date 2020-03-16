Актобе. 16 марта. КазТАГ — Назначен новый аким Актобе, сообщает корреспондент агентства.

Распоряжением главы региона Ондасына Уразалина по согласованию с администрацией президента Казахстана и маслихатом Актобе акимом областного центра назначен Асхат Шахаров.

41-летний Асхат Шахаров выпускник Казахской государственной академии спорта и туризма по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по спорту». В 2002 г. окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «экономист международного уровня». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2000 г. преподавателем кафедры спортивных дисциплин АГУ им. К. Жубанова. В разные годы работал преподавателем Актюбинского государственного педагогического института, директором Актюбинского областного центра подготовки олимпийского резерва.

В 2013 г. был назначен акимом Каратобинского района Западно-Казахстанской области. С 2017 г. занимал должность акима Зеленовского района, акима Байтерекского района Западно-Казахстанской области.