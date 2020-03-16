Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Безработица в Казахстане в феврале сохранилась на уровне 4,8%, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«Численность безработных в феврале 2020 года, по оценке, составила 441,6 тыс. человек, уровень безработицы – 4,8%», — говорится в экспресс-информации на сайте статкомитета.

Согласно информации, официально на конец февраля зарегистрированы в органах занятости как безработные – 140 тыс. человек, или 1,5% от численности рабочей силы.