Нацбанк РК снизил прогноз цен на нефть марки Brent до $35 за баррель

Алматы. 16 марта. КазТАГ — Национальный банк (НБ) РК снизил прогноз цен на нефть марки Brent до $35 за баррель, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк рассматривает значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность. На основе анализа складывающейся ситуации Национальный банк пересмотрел свое видение о дальнейшей динамике цен на нефть марки Brent с $60 до $35 за баррель», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В Нацбанке отметили, что «новый уровень цен рассматривается в качестве базового сценария до конца прогнозного периода».

«Ухудшение сценарного варианта развития повысило риск выхода инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2020 году», — следует из сообщения.

Напомним, 9 марта доллар США резко подорожал в обменниках Казахстана, в некоторых обменных пунктах продажа иностранной валюты была приостановлена. Эксперты связывают ситуацию с отказом Казахстана, России и других государств, не входящих в организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) , ввести дополнительные ограничения добычи нефти.

На фоне происходящего под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством правительства и органов, подотчетных главе государства. Были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана. Президент дал ряд конкретных поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Ожидается, что правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Позже в своем Twitter Токаев заверил, что государство исполнит свои обязательства перед населением.

10 марта Нацбанк РК повысил базовую ставку с 9,25% до 12%. Центробанк провел валютные интервенции и заявил о намерении повторить их при необходимости.

В этот же день Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повысил максимальную рекомендуемую ставку по несрочным депозитам с 9,5% до 12,5%, по срочным вкладам на три и шесть месяцев – с 10,3% до 13%, по сберегательным вкладам на три месяца – с 12,7% до 13%. При этом в КФГД отметили, что банки второго уровня (БВУ) вправе сохранить действующие ставки по депозитам на прежнем уровне или повысить их позже.

Вслед за КФГД 11 марта некоторые казахстанские банки повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам.