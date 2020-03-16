Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ — Более 100 международных рейсов сокращено и приостановлено в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«На сегодня в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан, согласно решениям межведомственной комиссии, приостановлено 49 регулярных международных рейсов в неделю и сокращено выполнение 84 международных рейсов в неделю», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как уточняется, приостановлены все регулярные рейсы между Казахстаном и КНР (34 рейса в неделю); все регулярные рейсы между РК и Ираном по маршруту Тегеран-Алматы («Mahan Air», 1 рейс в неделю); регулярный рейс Нур-Султан-Баку (три рейса в неделю); семь регулярных рейсов по маршрутам Франкфурт-Алматы («Lufthansa», четыре раза в неделю) и Франкфурт-Алматы-Нур-Султан («Lufthansa», три раза в неделю) до 24 апреля; все регулярные рейсы между РК и Францией по маршруту Нур-Султан-Париж («Эйр Астана», два рейса в неделю).

«Сокращено: шесть рейсов между РК и Южной Кореей («Эйр Астана»: Алматы-Сеул, с пяти до одного и Нур-Султан-Сеул, с двух до одного; «Asiana Airlines»: Алматы-Сеул, с двух до одного; девять рейсов в неделю между Казахстаном и Азербайджаном («Эйр Астана»: Алматы -Баку, с трех до одного рейса в неделю; «SCAT»: Актау-Баку, с семи до одного; «Azerbaijan Airlines»: Баку – Алматы, с двух до одного); между Казахстаном и Японией сокращено с двух до одного рейса в неделю по маршруту Нур-Султан-Токио («SCAT»)», — отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что с 16 марта сокращено

68 регулярных рейсов в неделю казахстанских (Эйр Астана, SCAT) и иностранных (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Fly Dubai, Etihad Airways, Air Arabia, Wizz Air, LOT Polish Airlines, Белавиа) авиаперевозчиков в Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ, Грузию, Индию, Венгрию, Чехию, Польшу и приостановлено 2 регулярных рейса в неделю (SCAT: Нур-Султан – Анталья, Алматы – Анталья).