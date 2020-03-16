Верховный суд попросил население РК отложить обращения дел на более поздние сроки

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Верховный суд попросил население Казахстана отложить обращения дел на более поздние сроки, сообщает пресс-служба ведомства.

«Население, исполнительные и правоохранительные органы, адвокатские сообщества, а также СМИ просим с понимаем относиться к сложившейся ситуации и отложить обращения/передачу дел и материалов в суды на более поздние сроки», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Также в связи с введением чрезвычайного положения приняты следующие меры.

«Отложены на более поздние сроки рассмотрение судебных дел, по которым процессуальные сроки не наступили. Судебные процессы рекомендовано проводить посредством дистанционно с применением IT-технологий (ВКС, в том числе мобильного приложения «TrueConf»). Рассмотрение уголовных дел и материалов, связанных с сокращенными сроками разрешения, в порядке исполнения приговора, а также административных дел, по которым задержаны или арестованы лица рекомендуется осуществлять с учетом указанных рекомендаций в условиях максимальной изоляции и безопасности для вовлеченных лиц», — отмечается в сообщении.

Помимо этого, приостановлены проведение приемов граждан во всех судах республики. Отменены семинары, конференции, рабочие заседания, а также участие судей и сотрудников судов в указанных мероприятиях вне здания судов.