Учителям в Казахстане разрешили на весенних каникулах работать из дома – МОН

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Учителям в Казахстане разрешили на весенних каникулах работать из дома, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«С 16 марта по 5 апреля для школьников установлены весенние каникулы. Сегодня первый день весенних каникул для наших детей и в этот период обычно у нас педагоги приходили на работу, проводили подготовительную работу, методическую работу, проверку тетрадей и так далее. В этот раз, учитывая обстоятельства, мы приняли решение и в приказе министерства образования и науки об этом мы тоже сказали, четко зафиксировали, что наши коллеги, учителя школ, они могут работать на дому, выполнять те же самые трудовые свои функции», — сказал Аймагамбетов на брифинге в понедельник.

При этом он отметил, что в случае необходимости, к 5 апрелю школы будут готовы перейти на дистанционное обучение.

«Если после 5 апреля, после завершения весенних каникул, будет необходимо дальше переходить к дистанционной форме обучения, то мы сейчас проводим подготовительную работу. Полтора месяца назад нами была создана специальная рабочая группа, и в настоящее время она продолжает свою работу. Информационные системы, специальные платформы есть. В настоящее время мы ведем работу по подготовке, по тому, чтобы там был необходимый контент, он был актуальным, соответствовал календарному плану, учебной программе, и следующее мы должны будем обучать наших педагогов. И 5 апреля мы будем готовы перейти на другой формат работы», — добавил он.