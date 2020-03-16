Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Более 100 тыс. многоразовых масок в сутки планируют производить в Семее, сообщает пресс-служба региона.

«Об этом я говорил неделю назад. Как видите, смогли наладить производство. Мы планируем производить минимум 100 тыс. многоразовых масок в сутки. Таким образом, в течение 15 дней обеспечим всю нашу область. Но главная задача – в достаточно короткие сроки произвести не менее 6 млн. единиц масок», – сказал аким Восточно-Казахстанской области (ВКО) Даниал Ахметов в понедельник.

По словам Ахметова, проблема сырья для объема 6 млн. многоразовых масок решена. В процесс работы включены еще 10 предприятий области, которые будут производить аналогичный продукт. Многоразовую маску изготавливают из хлопчатобумажного материала.

«Согласно алгоритму, 100 тыс. единиц многоразовых масок мы раздадим бюджетным организациям. Тем, кто в первую очередь нуждается – врачам, полицейским, сотрудникам национальной гвардии, воспитателям и учителям. Продаваться они в аптеках будут по твердо, установленным ценам. Соответственно дальнейшая реализация будет под контролем», — отметил Ахметов.