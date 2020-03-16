Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана во вторник

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана во вторник, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В связи с прогнозом сохранения положительного температурного фона и выпадения осадков в период с 17 по 19 марта на территории Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях ожидается интенсивное таяние снежного покрова и ослабление ледовых явлений», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в понедельник.

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