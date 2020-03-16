Алматы. 16 марта. КазТАГ – Заключенным Казахстана временно запретили встречи с родственниками, сообщает Polisia.kz.

«Проводится целенаправленная работа по разъяснению ограничительных мер, в том числе запрещение свиданий родственников с осужденными на период действия чрезвычайного положения в стране. Вместе с тем, приостановлено на период карантина функционирование в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) общеобразовательных школ и профессиональных колледжей, что касается производственной деятельности предприятий и субъектов предпринимательства на территории учреждений УИС, их работа будет организована с учетом принятых мер», — говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Как уточняется, санитарно-эпидемиологическая обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы находится под постоянным контролем комитета УИС МВД РК.

«Содержащимся в учреждениях УИС предоставляются телефонные переговоры без ограничения времени, а также видеосвидания при наличии технических возможностей учреждений. В настоящее время среди личного состава и лиц, отбывающих наказание в учреждениях УИС проводится повсеместная информационно-разъяснительная работа по соблюдению правил личной гигиены, мерам профилактики коронавирусной инфекции», — пишет издание.

Как уточняется, осужденные и следственно-арестованные лица обеспечены необходимыми лекарственными средствами, усилены меры инфекционного контроля, дезинфекционный режим, проветривание, кварцевание палат и кабинетов, соблюдение масочного режима.

«Усилена охрана учреждений, при этом личный состав переведен на особый режим. В медицинской части учреждений оборудован инфекционный изолятор в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями для изоляции больного, в случае с подозрением на коронавирусную инфекцию. В учреждениях УИС запрещено проведение культурно-массовых мероприятий для осужденных и следственно-арестованных лиц. Воспитательная работа будет проводиться с каждым индивидуально», — резюмируется в сообщении.