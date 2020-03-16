Большинство обменников Казахстана полностью приостановило работу

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Большинство пунктов обмена валют Казахстана полностью приостановило работу, передает корреспондент агентства со ссылкой на данные Kurs.kz.

В Нур-Султане работают лишь единицы обменных пунктов. Средняя цена покупки $1 в тех обменниках столицы, которые осуществляют операции, составляет Т415, продажи – Т435.

В Алматы продажи осуществляет лишь один пункт обмена валюты, где $1 покупают в среднем по Т415, а продают по Т440.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в трех работающих обменниках составляет Т422,7, продажа валюты приостановлена полностью, большинство обменных пунктов временно не работают.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на понедельник, составляет Т405,46.