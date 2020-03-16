Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с телевизионным обращением в 14.00, передает корреспондент агентства.

«Телевизионное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи с введением чрезвычайного положения в Республике Казахстан будет показано в эфире республиканских каналов сегодня в 14.00», — написал пресс-секретарь президента РК Берик Уали на своей странице в Fаcebook в понедельник.

15 марта сообщалось, что Токаев выступит с телевизионным обращением.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.