Алматы. 16 марта. КазТАГ — Цена на нефть может достигнуть $45-$50 к концу года, считает глава института политики королевского колледжа Лондона Ник Батлер.

«При дальнейшем сокращении ОПЕК на 1,5 млн баррелей в день и некоторой поддержке из-за пределов ОПЕК — возможно, включая Россию и ограничение добычи сланцевой нефти в США — мы можем достичь $45 или $50 к концу года или раньше. Рынок очень волатильный, и падение цен было вызвано спекуляциями, а не фундаментальными факторами», — приводит Financial Times слова Батлера.

При этом отмечается, что спрос на нефть снизился менее, чем на три процента.

«С начала года падение могло составить почти 50%, однако, согласно ожидаемым показателям МЭА в первом квартале, фактический спрос на нефть снизился менее чем на три процента. Максимальный уровень цен определяется избыточным предложением. Учитывая потребность в доходах, у членов ОПЕК есть большой соблазн нарушать свои квоты и продавать больше. Кроме того, любая из стран-экспортеров, которая в настоящее время фактически покинула рынок из-за санкций или конфликта (Иран, Венесуэла или Ливия), может вернуться, если немедленный кризис приведет к политическим изменениям», — отмечается в публикации.

Кроме того, отмечается, что коронавирус не изменил основ рынка.

«Коронавирус нанес экономический ущерб, но не изменил основ рынка. В конце прошлой недели цены на нефть достигли уровня начала 1990-х годов — $36 за баррель марки Brent и $32 – за баррель West Texas Intermediate. Хорошая новость для инвесторов и компаний в этом секторе заключается в том, что существует ряд противодействующих сил, которые обеспечат некоторое восстановление цены в течение следующих нескольких недель. Плохая новость заключается в том, что ряд других факторов установит потолок для повышения цен», — отмечает эксперт.

При этом отмечается, что при снижении цены на нефть ниже $40, добыча сланцевой нефти станет невыгодной и будет очень быстро сокращена.

«Когда начинается снижение добычи сланцевой нефти, улучшатся перспективы заключения договоренности о сокращении добычи между странами-экспортерами нефти — ОПЕК и ее партнерами, такими как Россия, Бразилия и Мексика», — отмечается в публикации.

По мнению эксперта, все эти страны заинтересованы в повышении цен на нефть, поскольку большинство из них столкнулись с бюджетным дефицитом.

«Новая квота ОПЕК должна будет означать существенное сокращение — по крайней мере, сопоставимое с падением китайского спроса. Нынешний спрос в Китае снижается примерно на 1,8 млн баррелей в сутки, согласно оценке МЭА, что способствует глобальному падению спроса на 2,5 млн баррелей в сутки по сравнению с прогнозируемым ранее в первом квартале», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что спрос на нефть в 2020 г. будет больше, чем в 2019.

«Текущая оценка мирового спроса ОПЕК полный год означает снижение на чуть более, чем 900 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущими прогнозами. Это составляет менее одного процента от общего мирового потребления и, что особенно важно, предполагает, что, несмотря на экономический ущерб, нанесенный вирусом, спрос на нефть в этом году будет выше, чем в 2019 г.», — отметил эксперт.

По его словам, нынешний спад является временным явлением.

«Спад, который мы наблюдаем, — это временное, а не постоянное сокращение. В районах Китая, наиболее пострадавших от коронавируса, эпидемия, похоже, достигла своего пика, и вскоре китайцы вернутся к работе. Потребление нефти должно вернуться к докризисным уровням при импорте 10 млн баррелей в сутки или более», — уверен Батлер.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.