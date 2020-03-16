Как будут работать во время ЧП организации образования и дошкольные учреждения Казахстана

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов проинформировал о том, как будут работать во время чрезвычайного положения (ЧП) организации образования и дошкольные учреждения Казахстана.

«Дошкольные учреждения работают в штатном режиме, при этом для детей обеспечивается свободное посещение. Норма по отчислению за пропуски на этот период не действует. Места за детьми, которые не будут ходить в детские сады, будут сохранены. Поэтому, если есть возможность оставлять ребенка дома под присмотром, рекомендую воздержаться от посещения садика», — сообщил Аймагамбетов в понедельник на своей странице в социальной сети.

Он пояснил, что с 16 марта деятельность государственных организаций дополнительного образования приостановлена. Это дворцы детей и юношества музыкальные, художественные школы, школы искусств и так далее. Более того, добавил глава МОН, исходя из сегодняшней ситуации комитет по охране прав детей рекомендует родителям в этот период не водить детей и в частные центры развития.

«С 16 марта по 5 апреля 2020 года для школьников установлены весенние каникулы.

Учителя школ в этот период будут работать удаленно: методическую и подготовительную работу можно выполнять, находясь дома. Директорами школ будут приниматься акты по переводу педагогов на дистанционный режим с сохранением оплаты труда на таких же условиях и в таких же объемах, как и в обычное каникулярное время. После завершения каникул, при необходимости, будут созданы условия для продолжения обучения школьников с использованием дистанционных технологий. Отмечу, что в течение полутора месяцев работает группа, которая проводит работу по подготовке организаций среднего образования к возможному использованию дистанционных технологий. Сейчас проводится работа по заполнению необходимым контентом информационной системы, обучению педагогов, тестированию сервисов, технологий и так далее», — проинформировал министр.

Организационные работы, по его словам, должны завершиться до 5 апреля, отметив, что у МОН «есть несколько хороших платформ и вариантов, по которым сейчас полным ходом идет работа».

«С 16 марта студенты вузов и колледжей переходят на обучение на основе дистанционных образовательных технологий в соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, программами и расписанием занятий. Для организации учебного процесса всем педагогам и студентам будет предоставлен доступ к электронным платформам. В качестве инструмента будут применены видеоуроки, самостоятельная и онлайн-работа, онлайн-курсы и так далее. В нашем распоряжении несколько прекрасных систем: Bilimland, Google Classroom, MOODLE, Univer, Platonus, Canvas, Daryn.online и другие. Также открыла доступ к своим курсам платформа Coursera, сервис ZOOM, предоставил бесплатный доступ для проведения занятий», — отметил Аймагамбетов.

Он заверил, что для вузов использование таких технологий не является новостью.

«После принятия вышеуказанного приказа МОН РК часть вузов сразу же перешла на онлайн-формат обучения, так как вузы ранее использовали специальные технологий. Больше озабоченности вызывает ТиПО (техническое и профессиональное образование – КазТАГ), но и здесь многие колледжи уже имели опыт работы с соответствующими системами, другие активно подключаются. Большая работа проводится по наполнению контентом, загрузкой УМК, тестов, ЦОРов и так далее», — сообщил глава МОН.

Преподаватели колледжей и вузов, которые могут работать дистанционно, по его словам, также должны выполнять свои трудовые обязанности в удаленном режиме. Такая задача, подчеркнул он, уже поставлена перед ректорами и директорами организаций образования.

«Много вопросов поступает по общежитиям. В силу разных причин, связанных, в первую очередь, с недостаточным количеством проездных билетов и финансовыми вопросами, не все студенты могут сразу уехать домой. В связи с этим иногородние студенты по желанию могут остаться в общежитиях, но должны находиться только в своих комнатах», — подчеркнул министр.

Курсы повышения квалификации педагогов, по его словам, будут проводиться в онлайн-формате. Часть курсов планируют перенести на второе полугодие 2020 года.

«Сроки проведения IV этапа республиканской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, национальной интеллектуальной олимпиады для сельских школ «Мың бала» и других конкурсов перенесены. Запрещается выезд обучающихся и воспитанников на международные спортивные, культурные, туристические мероприятия. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий в организациях образования. Организациям образования предоставлены методические рекомендации МОН РК по организации учебного процесса по всем уровням образования, по необходимости они будут обновляться», — проинформировал руководитель минобразования и науки.

По меньшей мере, власти 15 стран, по его словам,ц приняли решение закрыть школы по всей стране, в 14 странах принято решение по закрытию школ в определенных регионах.

«Таким образом, закрытие школ затронуло Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку. В связи с этим на передний план выходит вопрос по обеспечению детей и студентов обучением и минимизации срывов учебного процесса. Очевидно, что это вызов и очень большая задача для нашей системы образования, которая благодаря вовлеченности наших педагогов, родителей, обучающихся и всего общества будет исполнена», — заключил Аймагамбетов.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.