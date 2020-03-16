Численность населения Казахстана на 1 февраля составила18,65 млн человек

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Численность населения Казахстана на 1 февраля 2020 года составила 18,654 млн человек, следует из сообщения комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«Численность населения страны на 1 февраля 2020 года составила 18 653,5 тыс. человек, в том числе городского – 10 914,8 тыс. (58,5%), сельского – 7738,7 тыс. (41,5%) человек. По сравнению с 1 февраля 2019 года численность населения увеличилась на 238 тыс. человек или 1,3%», — говорится в документе.

За рассматриваемый период сальдо миграции населения – отрицательное (-1 209 человек): прибыло в Казахстан 98 664 человек, убыло – 99873 человек, уточняют статистики.