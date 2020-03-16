Ограничения на въезд и выезд с территории РК из-за ввода режима ЧП разъяснили в МИД

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ — Ограничения на въезд и выезд с территории Казахстана из-за ввода чрезвычайного положения (ЧП) разъяснили в министерстве иностранных дел (МИД) РК, передает корреспондент агентства.

«В связи с введением с 08.00 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан, в период его действия будут приняты следующие меры:

1. В период действия ЧП будет введено ограничение на въезд-выезд через государственную границу граждан РК и иностранцев, за исключением :

— граждан РК, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в РК;

— граждан РК, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения;

— иностранцев, ранее въехавших на территорию РК для их выезда из страны;

— персонала дипломатической службы страны и иностранных государств и членов их семей, а также членов делегаций иностранных государств и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел РК;

— членов поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов;

— обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории РК и обслуживающего персонала казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств;

— иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 16 марта 2020 года);

— иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории РК;

— иностранцев, являющихся членами семей граждан РК (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети).

2. Приостановить пропуск местных жителей через места пересечения на казахстанско-российской государственной границе, функционирующие в соответствии с соглашением между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ, за исключением случаев обращения для оказания экстренной медицинской помощи гражданам сторон », — говорится в сообщении.

Трансграничные сооружения – пересекающие государственную границу железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, линии электропередач, кабели, мосты, плотины, шлюзы, сооружения водных каналов и другие сооружения, а также объекты одной из сторон, находящиеся в пределах приграничной территории (пограничной зоны), на территории государства другой стороны.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.