Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 12%

Алматы. 16 марта. КазТАГ — Национальный банк (НБ) РК сохранил базовую ставку на уровне 12%, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк РК принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5 п.п.» — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В Нацбанке отметили, что «в условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса COVID-19, последствий торговых войн, ростом геополитической напряженности по оценкам международных институтов и экспертов ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики, темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года».

«С начала прошлой недели наблюдается значительная волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Динамика цены на нефть находится под влиянием событий, связанных с отсутствием договоренностей между участниками соглашения ОПЕК+ и разворачивающейся ценовой войной между Россией и Саудовской Аравией. С 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне $31-36,5 за баррель. На утро 16 марта 2020 года котировки нефти составили $32,8 за баррель», — следует из сообщения.

Также в центробанке отметили, что «индексы на мировых фондовых рынках в результате негативных ожиданий среди инвесторов показали наибольшее снижение за последние 30 лет».

«ФРС США на прошлой неделе объявила о предоставлении краткосрочной ликвидности на $1,5 трлн и вчера во внеочередном порядке снизила ключевую процентную ставку до 0-0,25%, объявила о начале новой программы количественного смягчения на общую сумму $700 млрд для поддержания экономики и снижения последствий возможной рецессии. Наблюдалось ослабление валют развивающихся стран и стран-экспортеров нефти», — проинформировали в Нацбанке.

Отмечается, что «в этих условиях для поддержания стабильности цен Национальным банком в период с 10 по 13 марта 2020 года был принят ряд оперативных и упреждающих мер».

«Повышение 10 марта 2020 года базовой ставки до 12% оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость тенговых активов. Одновременно с этим расширение процентного коридора до 1,5 п.п. призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость тенгового заимствования для банков в Национальном банке до 13,5%. Ставки на денежном рынке приблизились к верхней границе обновленного коридора процентных ставок и достигли 13,48%. Национальный банк на ежедневной основе проводит операции по предоставлению ликвидности банкам без ограничения в объемах», — напомнили в центробанке.

Также в пресс-службе банка напомнили, что «для стабилизации ситуации на валютном рынке в условиях резкого изменения внешних условий торговли и дефицита предложения иностранной валюты Национальный банк проводил валютные интервенции, выступая в отдельные периоды единственным продавцом».

«В частности, 10 марта 2020 года для предотвращения необоснованной волатильности курса на валютных торгах был активирован метод франкфуртского аукциона. Национальный банк осуществлял координацию и мониторинг валютных операций квазигосударственного сектора, банков второго уровня и обменных пунктов. Это позволило абсорбировать негативное воздействие изменившихся внешних условий на обменный курс тенге, который с 6 по 13 марта 2020 года снизился на 6,1% до Т405,62 за $1», — поясняется в сообщении.

В центробанке заверили, что Нацбанк «располагает необходимыми инструментами для дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке».

«При необходимости, будут приняты совместные и скоординированные с агентством по регулированию и развитию финансового рынка меры для сдерживания негативных последствий со стороны внешнего сектора. Национальный банк продолжает мониторить ситуацию и сохраняет за собой право на сглаживание колебаний курса, не отражающих действие фундаментальных факторов и в случаях угрозы финансовой стабильности. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном рынке и финансовом рынке страны», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщается, очередное плановое решение Национального банка РК по базовой ставке будет объявлено 27 апреля 2020 года в 15.00 по времени Нур-Султана.

Напомним, 10 марта Национальный банк (НБ) РК повысил базовую ставку до 12%.