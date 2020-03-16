Токаев поручил определить новые налоговые ставки и наделил кабмин правом ограничивать цены

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил определить новые налоговые ставки и наделил правительство правом ограничивать цены, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с указом президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года №286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» постановляю: 1. правительству Республики Казахстан по согласованию с президентом Республики Казахстан определить: 1) налоговые ставки, порядок определения налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков; 2) категории отдельных налогоплательщиков, указанных в подпункте 1) настоящего пункта; 3) особый порядок формирования, уточнения и исполнения государственного бюджета; 4) специальный порядок государственных закупок», — говорится в указе Токаева «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» в понедельник.

Также глава государства распорядился предоставить правительству Республики Казахстан право: 1) устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения

и экономики Республики Казахстан, в порядке, определяемом правительством Республики Казахстан; 2) определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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