Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Казахстан планирует временно запретить ввоз некоторых видов цемента из третьих стран, передает корреспондент агентства.

«Ввести запрет на ввоз из третьих стран на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов цемента (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 2523100000 Клинкеры цементные, портландцемент, 2523290000 Портландцемент прочий, 2523300000 Цемент глиноземистый, 2523900000 Цементы гидравлические прочие)», — говорится в проекте приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Казахстанская сторона, в случае принятия приказа, должна будет информировать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении запрета. Также ожидается, что Казахстан предложит ввести запрет на ввоз цемента на таможенную территорию ЕАЭС вообще.