Алматы. 16 марта. КазТАГ – Китай ввел уголовное наказание за отказ от карантина со стороны прибывающих в страну, сообщает «Синьхуа».

«Люди с карантинными инфекционными заболеваниями или с подозрением на заражение соответствующими заболеваниями, которые отказываются проходить наблюдение в условиях изоляции или правдиво не заполняют карточки состояния здоровья на китайских пограничных контрольно-пропускных пунктах /КПП/, в том числе в международных аэропортах, могут быть подвергнуты уголовному наказанию», — говорится в руководстве властей КНР, опубликованном в понедельник.

В руководстве перечислены шесть видов поведения, которые могут представлять собой состав преступления, связанного с нарушением осуществляемых на границе карантинных мер.

«В число лиц, подлежащих наказанию, входят те, кто вызывает распространение или риски распространения идентифицированных государственным советом КНР карантинных инфекционных заболеваний, включая чуму, холеру, желтую лихорадку и COVID-19», — сказано в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.