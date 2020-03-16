Ситуация в обменниках является отражением того, что происходило на KASE

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Ситуация, сложившаяся в обменных пунктах Казахстана утром 16 марта, является отражением того, что происходило на Казахстанской фондовой бирже (KASE), сообщил руководитель Ассоциации обменных пунктов Казахстана Арчин Галимбаев.

«Тот факт, что в обменниках валюты не было, тот факт, что курсы были завышенными, говорит нам о том, что обменники не имели четкого представления, куда сдвинется курс, и на какой цифре остановится. И поэтому то, что произошло на табло обменных курсов, исчезли курсы продажи, в некоторых обменных пунктах не было иностранной валюты, это только отражение того, что происходило на Казахстанской фондовой бирже», — сказал Галимбаев на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что первые сделки на KASE были заключены ближе к 12.00.

«Казахстанская фондовая биржа начинает свою работу в 10.15. И первые сделки появились ближе к 12.00. То есть, с 10.15 практически до 12.00 в обменных пунктах Казахстана не было никакого понимания, на каком уровне установится курс. Первые сделки на Казахстанской фондовой бирже прошли на отметке, очень близкой к Т435, примерно на уровне Т435 начались сделки между банками. То есть, от этой цифры обменники и стали отталкиваться. Курс устаканился ближе к 12 часам и с этого момента отказов клиентам в обменных пунктах и отказов по проведению сделок у нас в Казахстане не было. Если говорить о каких-то обменных пунктах, где валюты не было, мы говорим о каких-то единичных случаях», — пояснил он.

По словам Галимбаева, в настоящее время ситуаиця стабилизировалась, ажиотажа и паники на валютных рынках нет.

Напомним, 16 марта в первой половине дня курс доллара США временами приближался к отметке Т450/$1, а в какой-то момент обменные пункты и вовсе были вынуждены приостановить работу.