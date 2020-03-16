«Слышащее государство» услышало панику и само запаниковало 16.03.2020 16:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 273 0 Экономист Айдархан Кусаинов о вреде громких заявлений и обещаний по спасению Похожие материалы: Боль Дулата Агадила государство не услышало СОЧи проведут досрочно за один день в школах Казахстана из-за коронавируса Неслышащее подглядывающее государство Токаев об ухудшении экономической ситуации в мире: Государство исполнит свои обязательства «Как построить в Казахстане нацию-государство?». «Возможны ли честные выборы в Казахстане?». «Февраль обнажил проблему кадрового состава правящей элиты». «Минобрнауки намерено внедрить стобалльную систему оценивания знаний в школах». «Когда проснётся казах»