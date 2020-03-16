Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Значительно сокращено количество автобусного сообщения через границу РК, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

«На сегодняшний день приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и КНР (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса). Ограничено количество рейсов регулярных маршрутов в международном сообщении осуществляемых автобусами и микроавтобусами в два раза с Россией и Кыргызстаном, приостановлен транзит регулярных и нерегулярных автобусных (микроавтобусных) перевозок», — сказал Камалиев на брифинге в понедельник.

Также, по его словам, приостановлена выдача бланков разрешений отечественным перевозчикам на нерегулярные перевозки пассажиров между Казахстаном и Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией, КНР, Монголией, Украиной и Таджикистаном. Данные бланки, по словам вице-министра, предназначаются для туристических и заказных маршрутов.