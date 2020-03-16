На Т2,7 млрд вынуждены отказаться от поездок за рубеж 5,5 тыс. казахстанских туристов

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. На сумму более Т2,7 млрд вынуждены отказаться от поездок за рубеж 5,5 тыс. казахстанских туристов, сообщил вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.

«В период действия чрезвычайного положения, по нашим подсчетам, от поездок (зарубеж – КазТАГ) должны отказаться 5526 человек на сумму более Т2,7 млрд», — сообщил Бисакаев в понедельник в СЦК.

По его словам, сейчас на отдыхе по путевкам за рубежом находятся 4556 казахстанцев.

«Основная масса из них находится в Египте – 2246 человек, в ОАЭ – 573, в Таиланде 466, в Индии – 216, на Мальдивах – 244 человека. Сейчас принимаются меры по возвращению наших туристов», — отметил вице-министр.