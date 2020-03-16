Музыкальные и художественные школы будут закрыты во время чрезвычайного положения в РК

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Музыкальные и художественные школы будут закрыты во время чрезвычайного положения в Казахстане, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«С 16 марта деятельность государственных организаций дополнительного образования также приостановлена – это дворцы детей и юношества, музыкальные школы, художественные школы, школы искусств», — сказал Аймагамбетов на брифинге в понедельник.

При этом он посоветовал родителям воздержаться от посещения частных развивающих центров.

«Более того, исходя из сегодняшней ситуации, комитет по охране прав детей министерства образования и науки рекомендует даже по частным организациям, по частным центрам развития также родителям воздержаться от посещения таких развивающих центров на этот период», — добавил министр.

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