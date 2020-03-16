Названы приостановленные мероприятия в сфере культуры в Казахстане

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Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Названы приостановленные мероприятия в сфере культуры в Казахстане.

«Временно приостановлена гастрольная деятельность и другие командировки на территории Казахстана и за рубежом. Временно приостановлены концерты, спектакли, постановки, семинары, конференции, круглые столы, выставки и другие подобные мероприятия. Приостановлена деятельность кружков и секций по интересам. Приостановлены прием посетителей в библиотеках, музеях, а также проведение экскурсий на объекты историко-культурного наследия», — сообщил в понедельник в СЦК вице-министр культуры и спорта РК Уркен Бисакаев.

Он пообещал, что деньги за билеты на приостановленные мероприятия будут возвращены покупателям.

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