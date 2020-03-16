Детские сады на время чрезвычайного положения закрывать не будут – МОН РК

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Деятельность детских садов не будет приостановлена на время чрезвычайного положения, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Детские сады у нас работают в штатном режиме, мы их деятельность не приостанавливали, тем не менее, при этом мы обеспечиваем свободное посещение для детей. До этого была норма по отчислению за пропуски детей – если несколько дней пропускают, то должны были отчислить этих детей, сейчас мы эту норму убрали на этот период и даже если дети не будут ходить в дошкольную организацию, места за этими детьми будут в обязательном порядке сохранены», — сказал Аймагамбетов на брифинге в понедельник.

При этом он рекомендовал родителям по возможности оставлять детей дома.

«При этом мы рекомендуем родителям, если есть возможность оставить ребенка со взрослыми людьми дома, то желательно, воздержаться. Сегодня мы первый день промониторили и можем сказать, что пришли только 40% детей. Более 60% детей остались дома со взрослыми людьми, и я думаю, что дальше эта цифра будет увеличиваться», — добавил министр.