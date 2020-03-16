Неравенство в здравоохранении

Такой медициной коронавирус не напугать

Последние 16 лет состояние системы здравоохранения входит в ТОП-5 самых важных проблем страны согласно социологическим опросам. Об этом сообщила социолог Ольга Симакова в ходе круглого стола «Неравенство казахстанцев в сфере здравоохранения: доступность и качество» (проводился аналитической группой «Кипр» при поддержке Фонда Сорос-Казахстан). При этом врач в Казахстане на свой месячный заработок в 2017 году мог купить 2,4 минимальные потребительские корзины, тогда как его коллега в странах ОЭСР – 16,4.

«За последний год каждый десятый казахстанец старше 18 лет столкнулся с ситуацией недоступности медицинских услуг», – отметила Ольга Симакова.

Доступность трудно исследовать в целом, поскольку она требует дробного подхода. Например, ГОБМП (государственные обязательные базовые медицинские услуги)/ОСМС в случае, когда в лечебное заведение приходишь своими ногами – это один сегмент доступности, а те же самые услуги по телефонному звонку (то есть приезд на дом) – совсем другой расклад. Отдельным блоком выступает ведомственная медицина; платные услуги от частных кабинетов до клиник премиум сегмента тоже нужно рассматривать самостоятельно. Выезд на лечение за рубеж – вообще отдельная тема изучения.

«В городе работает 56,8 врачей на 10 тысяч населения, в сельской местности – 16,1 на 10 тысяч, – подчеркнул Али Нургожаев, эксперт в сфере здравоохранения. – 83% всех врачей работают в городской местности и 17% в сельской».

С 1 января 2020 года в Казахстане заработала система ОСМС (Обязательное социальное медицинское страхование), к практической работе которой у всех масса вопросов. «До 31 марта мы все условно застрахованные», – ввела в курс дела Асель Бисенбаева, заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы. При этом он признала: «Риск отсутствия медицинской помощи для незастрахованного населения есть».

«В общественном сознании сохраняется установка (69%) на то, что медицинское обслуживание должно быть бесплатным, тем самым обеспечивая доступность медицинской помощи для человека, независимо от его социального происхождения, положения в обществе, национальности, места жительства и других факторов», – отдельно выделила социолог Симакова.

«Сегодня в государственной системе здравоохранения Республики Казахстан неравенство в доступности медицинской помощи между регионами может достигать 10-кратной разницы и более, например, в частоте госпитализации по ряду заболеваний, – указал масштабы Али Нургожаев. – Объемы финансирования программ местных бюджетов по оснащению медорганизаций оборудованием различаются в 5 и более раз, по повышению квалификации медицинских работников – в 20 и более раз». Если обратиться к физическим цифрам, то финансирование капитальных расходов в зависимости от региона может составлять от 2 до 25 млрд тенге, а на повышение квалификации кадров от 60 млн тенге в год до 1,5 млрд.

«Отсутствие медицинской помощи в сельских населенных пунктах часто выступает фактором стимулирования миграции», – указала Меруерт Махмутова, экономист.

«Есть очень большой общественный запрос на качественное здравоохранение», – подчеркнул Ерлан Смайлов, модератор заседания. В свете пандемии коронавируса, которая добралась и до Казахстана, различные медицинские проблемы автоматически становятся еще более зловещими.

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