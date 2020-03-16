Россия планирует начать реконструкцию погранперехода «Сагарчин» в 2020 году

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Россия планирует начать реконструкцию пограничного перехода «Сагарчин» в 2020 году, сообщается в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

«Для развития пунктов пропуска с обеих сторон границы подписан совместный план действий по функционированию пунктов пропуска между министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и министерством транспорта РФ. В рамках данного плана казахстанской стороной разработана и подписана дорожная карта по реконструкции пунктов пропуска, в которой определены конкретные сроки и этапы реализации реконструкции. На сегодняшний день, данная дорожная карта находится на подписании в министерстве транспорта РФ. Согласно дорожной карте, начало реконструкции пункта пропуска «Сагарчин» с российской стороны предусмотрено в 2020 году», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он заверил, что после подписания российской стороной данной дорожной карты «все работы будут осуществляться в предусмотренном порядке».

«В целях развития инфраструктуры и технического оснащения пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией в период 2020-2025 годы поэтапно планируется охватить реконструкцией 27 автомобильных пунктов пропуска», — уточнил премьер.

Напомним, 5 февраля депутат мажилиса Куралай Каракен обратилась к Мамину из-за сохраняющейся критической ситуации на погранпереходе «Жайсан», находящегося на границе с Российской Федерацией, дороги Западная Европа-Западный Китай. По ее словам, проблема не решается с 2017 года, когда дорога на казахстанском участке была расширена с трех до шести полос, а на российском – осталась двухрядной. В результате, уточнила она, на зауженной российской стороне создаются огромные автомобильные очереди. Обстановка, по мнению парламентария, с каждым годом, особенно в летний период, накаляется до предела и не терпит отлагательств. С целью снятия социального напряжения на российско-казахстанском контрольно-пропускном пункте «Сагарчин-Жайсан», увеличения объема взаимной торговли, использования потенциала коридора Западная Европа-Западный Китай» мажилисвумен попросила оказать содействие в ускоренном принятии мер по расширению погранперехода пункта пропуска «Сагарчин» уже в 2020 году.