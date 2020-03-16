Правительство Казахстана ограничило доступ журналистам на свои заседания

Новости 86 0

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана ограничило доступ журналистам на свои заседания, сообщает пресс-служба кабмина.

«Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Үкімет үйі», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В правительстве заверили, что все заседания будут транслироваться в режиме онлайн, о чем пообещали сообщать заблаговременно.

Похожие материалы:

  1. ОПЕК сократит добычу на 1,5 млн баррелей в сутки в случае согласия России на это предложение
  2. Нефть подорожала более чем на 1% в преддверии заседания ОПЕК по снижению добычи
  3. Вопрос об отмене расширенного заседания политсовета Nur Otan находится на рассмотрении
  4. Нацбанк и правительство сделали совместное заявление в связи с обрушением цен на нефть
  5. Избыток идентификации и неполный доступ к базам данных мешает страховщикам РК

Новости партнеров

Загрузка...