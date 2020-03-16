Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Правительство Казахстана ограничило доступ журналистам на свои заседания, сообщает пресс-служба кабмина.

«Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» на всей территории страны усиливаются превентивные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечению безопасности здоровья граждан. В этой связи с 16 марта по 15 апреля вводится ограничение для посетителей и участников совещаний, а также представителей средств массовой информации в здании Үкімет үйі», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В правительстве заверили, что все заседания будут транслироваться в режиме онлайн, о чем пообещали сообщать заблаговременно.