РЖД ввел ограничения по следующим в Казахстан поездам

Алматы. 16 марта. КазТАГ – Тулкин Ташимов. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) ввело ограничения по следующим в Казахстан поездам.

«С 08.00 16 марта ограничивается пересечение границы Казахстана для всех граждан, за исключением: граждан Республики Казахстан, ранее выехавших на территорию иностранного государства, при их возвращении в Республику Казахстан; граждан Республики Казахстан, выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения; иностранцев, ранее въехавших на территорию Республики Казахстан для их выезда из страны; иностранцев, следующих на транзитных пассажирских поездах, отправившихся и находившихся в пути следования до введения ограничений (до 08.00 16 марта 2020 г.); иностранцев (лиц без гражданства), обладателей видов на жительство на территории Республики Казахстан; иностранцев, являющихся членами семей граждан Республики Казахстан (при условии подтверждения факта родственных связей – супруг (супруга), их родители и дети)», — говорится в сообщении российской компании.

Таким образом, на поездах, отправляющихся после 08.00 16 марта на маршрутах между Россией и Казахстаном или следующих транзитом через Казахстан, смогут ехать, как правило, только граждане Казахстана, возвращающиеся домой и граждане других стран, выезжающие из Казахстана, а также граждане других стран, имеющие ближайших родственников в Казахстане или вид на жительство в этой стране.

«Об изменении в расписании поездов в связи с ограничениями будет объявлено дополнительно», — резюмируется в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.