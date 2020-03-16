Токаев: Уклонение от медобследования и нарушение карантина будут наказываться

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Уклонение от медицинского обследования и нарушение карантина будут наказываться, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«При первых признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться в медицинские службы по месту проживания. Уклонение от прохождения медицинского обследования и нарушение карантинного режима будут наказываться», — сказал Токаев в обращении к народу Казахстана в понедельник.
При этом он призвал граждан проявлять ответственность и дисциплину.
«Призываю граждан Казахстана оказывать необходимое содействие уполномоченным службам. Всем нам в данной ситуации нужно проявить ответственность и дисциплину. При этом нужно помнить о простых способах заботы о себе и о своих близких: регулярно мыть руки, соблюдать санитарную гигиену, стараться избегать мест массового скопления людей», — добавил Токаев.
Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.
30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает
По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).
15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.