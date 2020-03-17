«Путин, не уходи!»

Почему русские не могут без царя

Бывает, споришь с прогрессивным человеком о политике. О том, почему у нас многое вот так, неэстетично. Терешкова эта. Да и вся история вокруг пятого путинского срока. Мудрили, мудрили с «механизмом», который должен работать сам, без царя внутри – здесь Госсовет, вот тут Совбез, посередине новый президент и сбоку парламент с усиленными полномочиями – но опять махнули рукой: нет, не получается. И вернули царя. В том случае, когда твой собеседник не только прогрессивный, но и вменяемый человек, он согласится: если вынуть из этой конструкции царя и проводить «свободные выборы» – очень легко потерять управляемость и развалить страну. Мы ведь помним Ходорковского, который оптом скупал Государственную Думу. Те, кто постарше, помнят горбачёвское безвластие и его результаты.

«Но Волхонка никуда не денется, а остальное мне, в общем, поровну» – ответит, в конце концов, наш прогрессивный гражданин. Это подлинные слова московского известного либерала. Совсем не глупого человека. Просто более откровенного, чем другие либералы. Собственно, многие прогрессивные люди тоже не очень таятся. Они говорят: «да, чтобы перейти к демократии, нам(!) придётся преодолеть зону турбулентности с высокой вероятностью потрясений. Но тут ничего не поделаешь. Все другие варианты хуже».

На вопрос – кому это «нам», если Волхонка (улица в центре Москвы) никуда не денется, а трясти будет Татарстан, Екатеринбург, Омск и Саратов, и вообще, как показывает опыт, наиболее прогрессивные наши люди легко перемещаются в Прагу или Вашингтон – московский либерал только закатывает глаза и поднимает плечи.

В этой теме нет никаких особенных глубин. Тем более, после событий на Украине. Причём, Россия ведь устроена сложнее, и дури тут гораздо больше, чем у соседей. Один Кавказ чего стоит. Это многие в России понимают. И если у россиянина, который это понимает, нет возможности в случае турбулентности смыться в Прагу – да и просто он никуда не хочет смываться, потому, что здесь его Родина – он совсем иначе смотрит на перспективы «турбулентности».

Такой россиянин, кстати, не очень верит и в глобальное драматическое противостояние государственнических и либеральных элит России. В наметившийся либеральный перевес, из-за которого, мол, Путин и вынужден был принять непопулярное решение насчёт возможности пятого срока. Скорее всего, думает наш человек, там просто просчитывалась высокая вероятность такого развития событий, при котором – после ухода Путина с официальной первой позиции – его друзей и партнёров оттирали бы от власти и от денег. Вот Путин и решил задержаться. Оттирание путинских друзей чьими-то другими друзьями, которым тоже не с чего быть белыми и пушистыми, может сопровождаться значительными потрясениями. Поэтому я за стабильность – говорит себе нелиберальный россиянин. – Пусть уж сидит и правит, пока здоровье есть.

Поживши на свете, понимаешь, что более справедливому и народолюбивому царю или президенту в России просто неоткуда взяться. Отношения между богатыми и бедными, Москвой и провинцией устанавливает не Путин. Они устанавливаются Силою Вещей. Большинство наших личных проблем тоже создал не Владимир Владимирович. И с уходом старого царя вряд ли что-то сильно изменится, по крайней мере, в лучшую сторону. Кстати, на тему «Путин уходит, и всем настаёт счастье» в Рунете сейчас гуляет неизвестно чей иронический текст, довольно остроумный:

«Путин уходит. Работодатели сразу начинают поднимать сотрудникам зарплаты. Им больше никто не мешает! Наконец-то. Хозяева торговых сетей решают снизить цены на все товары в два раза. Ведь главное это накормить людей. Ведь Путин уходит. Значит, конец коррупции, прибыль больше не нужна, всё равно она вся уходила на взятки чиновникам и бонусы топ менеджменту, от которых топ менеджеры теперь отказываются, аргументируя тем, что уже достаточно накоплено за годы кризиса, теперь можно и бесплатно поработать в эпоху процветания.

На конференции строительных организаций директор одной из них подает пример другим – заявляет, что снижает цены на квартиры в домах, которые строит его компания, в два раза. На вопрос из зала – не приведет ли это к банкротству – он отвечает, что ему всё равно. Главное – дать людям жилье! Всех обеспечить! Другие компании согласны и поступают так же. Обеспечить всех жильём, вот что важно!

А тем временем по всей стране к импотентам возвращается почти уже забытая эрекция…».

Есть ещё такой хороший вопрос – почему все прогрессивные люди, поднявшие шум по поводу возможного путинского пятого срока, уверены, что надоевший народу президент обязательно выиграет выборы в 2024 году. Если он надоевший, то не выиграет. А проиграет. И не оберётся позору.

Нет, в самом деле. Российские президентские выборы – не казахстанские, на которых у соперников Назарбаева главная задача была простая: не набрать больше двух с половиной процентов. На российских выборах некоторые кандидаты – Грудинин, Титов, Бабурин и другие – боролись вполне серьёзно. Ну и вообще, если Путин «всех достал», эти «все» должны пойти и проголосовать против него. За любого другого, первого попавшегося кандидата. Тем более, что в последнее десятилетие российские выборы стали намного чище. На федеральном уровне последними по-настоящему грязными были думские выборы 2011 года. Дело кончилось грандиозным скандалом и стотысячными митингами на Болотной. С тех пор на избирательных участках дежурят тучи наблюдателей и журналистов. Очень скандальные бдительные люди. Ведётся видеосъёмка. На выходе с участков проводятся экзит-полы. Возможности для мухлежа значительно снизились. «Долить» нужному кандидату могут 3-5 процентов. Где-то в глухомани – 10. Не 20 и не 30. Поэтому те люди, которых наш главный начальник достал – ну, или просто они заскучали от путинской несменяемости – имеют все возможности прийти и устроить ему козью морду. Если десятки миллионов избирателей засобираются голосовать против, власть это обязательно почувствует и начнёт шевелить булками. Может даже отменит «пенсионную реформу». Если же эти «все» никуда не идут, или идут и голосуют «за», то получается, что выводы насчёт «всех достал» глубоко неверные. Российский президент с его царскими полномочиями и вполне уже царским сроком правления основную часть населения устраивает.

Причём, в новейшей российской истории – при Путине! – был момент, когда царь мог смениться. Летом 2007 года Владимир Владимирович, не желая нарушать Конституцию и идти на третий срок подряд, выбирал себе «преемника». То есть человека, который на четыре года займёт президентское кресло, а затем вернёт его Путину.

Выбор совсем уже было остановился на кандидатуре Сергея Борисовича Иванова. Тоже питерского выходца из КГБ, дослужившегося ещё в СССР до генерал-майора (Путин дослужился только до полковника). Но потом Путин вдруг понял, или, скорее, почувствовал, что Иванов ему кресло не отдаст. Сможет не отдать. Поскольку мужчина он серьёзный. Сумеет за четыре года нарастить авторитет в элитах. И когда придёт время возвращать кресло, скажет, что он бы рад, но вот Госдума не отпускает, и самые уважаемые люди страны говорят: «Иванов – наш президент!». Нельзя к ним не прислушаться. Не поймут.

В общем, Путин подумал, подумал – и назначил преемником не Иванова, а Медведева. Который, как все мы помним, в конце своего президентского срока тоже трепыхнулся и попытался удержать кресло. Но тут результат был хорошо известен заранее.

А теперь представьте, что летом 2007 года Путин остановился на кандидатуре Иванова. Всё бы пошло́ иначе! И Валентина Терешкова просила бы отменить ограничения по срокам не для Владимира Владимировича Путина, а для Сергея Борисовича Иванова. Или вовсе не устраивал бы президент РФ этих юридических кордебалетов, а правил себе и правил. Может и монархию уже бы учредил. Вон и сыновья у него есть.

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