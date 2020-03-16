Представлен текст указа Токаева о мерах по обеспечению соцэкономстабильности

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Представлен текст указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности

«О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности»:

В соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан, Конституционным законом Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Республики Казахстан» в целях разграничения полномочий между уровнями государственного управления в условиях кризисных ситуаций, создающих или могущих создать угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, стабильному функционированию государственного аппарата, постановляю:

1. Определить на период кризисных ситуаций следующий механизм функционирования государственного управления в Республике Казахстан:

Президент Республики Казахстан как высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, в том числе предусматривающие иной порядок регулирования в социально-экономической сфере по вопросам:

организации и деятельности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, за исключением вопросов, урегулированных Конституцией Республики Казахстан;

налогообложения, формирования, уточнения и использования государственного бюджета;

ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

организации управления государственной собственностью;

формирования системы и условий оплаты труда, социальной защищенности граждан, государственного социального и медицинского обеспечения, медицинского и социального страхования;

установления предельных тарифов и цен на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики;

осуществления контроля и надзора;

лицензирования, разрешений и уведомлений;

осуществления государственных закупок;

обеспечения правопорядка;

финансовых рынков и финансовых организаций;

реализации международных обязательств страны;

антимонопольного законодательства и защиты конкуренции;

осуществления иных функций и направлений, возложенных на государственные органы Конституцией, законами и актами Президента и Правительства Республики Казахстан;

Правительство Республики Казахстан как орган, возглавляющий систему исполнительных органов и осуществляющий руководство их деятельностью, вправе принимать акты или давать поручения государственным органам, местным исполнительным органам, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;

государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан;

центральные и местные исполнительные органы вправе принимать акты, в том числе предусматривающие иной порядок, по вопросам, предусмотренным в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии прямой компетенции в актах и поручениях Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан.

2. Правительству Республики Казахстан:

1) в месячный срок внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект закона, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательные акты, направленные на реализацию настоящего Указа, в том числе, при необходимости, перераспределение иных функций;

2) принять иные меры по реализации настоящего Указа.

3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Ранее Токаев, выступая с телевизионным обращением к народу Казахстана, сказал, что данный указ повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.