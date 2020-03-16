Спекулятивное завышение цен недопустимо, власти возьмут вопрос на жесткий контроль – Токаев

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о недопустимости спекулятивного завышения цен в условиях чрезвычайного положения, добавив, что власти возьмут этот вопрос на жесткий контроль.

«Мы переориентируем бюджетные расходы на те направления, которые дадут максимальный эффект для обеспечения занятости и бизнеса. На поддержание отечественных предпринимателей и создание новых рабочих мест будет выделено не менее Т300 млрд. Нельзя допустить снижения уровня кредитования бизнеса. Для наполнения внутреннего рынка и стимулирования производства будет увеличено финансирование программы «Экономика простых вещей». На волне ажиотажа спекулятивное завышение цен недопустимо. По моему поручению правительство и акимы всех уровней возьмут этот вопрос на жесткий контроль», — сказал Токаев в понедельник, выступая с телевизионным обращением к народу Казахстана.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.