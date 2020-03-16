Токаев: Новый указ повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что его новый указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства» повысит эффективность государства и укрепит вертикаль власти.

«Я также подписал Указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». Этот документ позволит повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере, если это понадобится», — сказал Токаев в понедельник в ходе своего телевизионного обращения к народу Казахстана.

По его словам, указ дает право проводить необходимые закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей.

«Таким образом, мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», — добавил глава государства.

Он выразил уверенность, что «мудрость и высокая гражданская ответственность нашего народа, слаженные действия общества и государства позволят нам преодолеть все трудности».

«Те, кто распространяют провокационную информацию и пытаются посеять панику, понесут наказание согласно закону. Призываю всех граждан Казахстана сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких», — заключил Токаев.

Сила духа нашего народа, свойственный нам оптимизм и позитивное отношение к жизни сегодня особенно важны.Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.