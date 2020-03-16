Тест на коронавирус у сотрудников КТЖ оказался отрицательным

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Тест на коронавирус у сотрудников АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) оказался отрицательным, сообщает пресс-служба нацкомпании.

«После перелета на рейсах Москва-Нур-Султан и Франкфурт – Нур-Султан несколько сотрудников компании были определены на домашний карантин, так как в самолете вместе с ними летели пассажиры, заболевшие коронавирусом. Тест на COVID-19, сданный ими, показал отрицательный результат. В настоящее время они находятся на домашнем карантине. Больных коронавирусом среди сотрудников АО НК «ҚТЖ» на данный момент нет», — сообщили в КТЖ в понедельник, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

Ранее в редакцию МИА КазТАГ поступила информация о том, что коронавирусной инфекцией якобы заболели заместитель председателя правления АО «НК «КТЖ» Даир Кушеров и председатель правлении «КТЖ Экспресс» Дмитрий Абдуллаев.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.