«В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса». «Кому выгодно превращать казахстанцев в социальных иждивенцев?». «Казахстан отменил уголовную ответственность за многоженство, но при этом и не легализовал такие браки»

Сетевой Казахстан 16 марта 2020г.

LITER . KZ . «В Казахстане объявлено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса» — Президент ТОКАЕВ объявил о введении чрезвычайного положения на территории Казахстана, передает Liter.kz со ссылкой на сайт Акорды. Положение вводится в целях обеспечения безопасности населения, оно будет действовать с 16 марта до 15 апреля 2020 года.

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особорежимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) ограничить функционирование крупных объектов торговли;

3) приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

«Какие условия ждут казахстанцев на карантине в Нур-Султане. Репортаж» — Журналиста Liter.kz после недельной поездки в Великобританию поместили на двухнедельный карантин в столице. Об условиях содержания и методах лечения читайте с места событий…

AZATTYQ . ORG . «Коронавирус и пандемия. Разговор с вирусологом» — Азаттык провел интервью с руководителем лаборатории экологии вирусов Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии в Алматы доктором ветеринарных наук Айдыном КЫДЫРМАНОВЫМ о новом виде коронавируса, ранее угрожавших Казахстану эпидемиях и о том, как определили пандемию COVID-19 — У человека с подозрением на коронавирус берут анализы, выделяют РНК и проверяют на наличие вирусной РНК. Если обнаруживают, значит, заражен. В Казахстане есть центр, оснащенный такими праймерами — диагностическими наборами. Государство определило одно сертифицированное место. В целом в технологиях нет ничего сложного. Специальные устройства есть в ряде вирусологических центров.

«Карасай-батыр не виноват, режиссер не виноват» — В Казахстане 12 марта в прокат вышел фильм «Батырлар», созданный казахстанскими кинематографистами и заявленный как историческая драма. Снята картина по заказу государственного телеканала «Хабар» на средства Фонда первого президента. Главный герой кинокартины — Карасай-батыр, считающийся предком экс-президента страны Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

TIME . KZ . «Паническая атака» — Казахстанцы бросились скупать продукты питания. В правительстве демонстрируют олимпийское спокойствие: хватит всем! Более 1,2 млн тонн социально значимых продуктов питания имеется сейчас в региональных стабилизационных фондах, на складах производителей и торговых организаций. Этого запаса хватит не менее чем на полгода. Обеспеченность мясом, мукой, картофелем и рисом превышает обычные потребности казахстанцев в этих продуктах. Следовательно, не надо создавать ажиотаж, нет никакой необходимости закупаться впрок, переживая, что завтра будет нечего есть. С таким призывом обратились к гражданам министр торговли и интеграции Бахыт СУЛТАНОВ и министр сельского хозяйства Сапархан ОМАРОВ.

«Мы защищаем преступников» — Общественные медиаторы просят исключить тяжкие преступления из сферы медиации. Как заявил сенатор Нурлан БЕКНАЗАРОВ, за последние четыре года с участием медиаторов прошло 5200, или 20 процентов, уголовных дел и всего 1,5 процента — гражданских — То есть мы защищаем преступников! Не поверю, что в прекращенных уголовных делах участвовали настоящие медиаторы. В их роли выступали оперуполномоченные, следователи, посредники. И они получали за это не 30 тысяч тенге! То есть на данный момент наш закон о медиации дает хороший рычаг тем же следственным органам, МВД, — возмутился депутат.

CAMONITOR . KZ . Сауле ИСАБАЕВА — «Казахстан на карантине: что ждет нас дальше?» — Итак, это случилось — вирус COVID-19, ставший причиной общемировой истерии, добрался до Казахстана. Власти тут же приступили к реализации специальных превентивных мер, а население погрузилось в атмосферу надвигающегося «апокалипсиса». И никто пока не рискует делать прогнозы относительно того, как долго страна пробудет в карантинном режиме и сколько может быть инфицированных. А тем временем некоторые эксперты утверждают, что массовая паника способна обернуться гораздо худшими последствиями для отечественной экономики, нежели сама эпидемия.

«Кому выгодно превращать казахстанцев в социальных иждивенцев?» — Современный Казахстан нельзя назвать социальным государством в подлинном смысле этого слова. При этом социальное иждивенчество цветет у нас пышным цветом и даже воспринимается чуть ли не как черта национального характера. Особенно ярко это проявилось, когда государство внедряло новые правила назначения АСП, вело диалог с многодетными матерями и списывало долги по кредитам малообеспеченных граждан… Насколько распространены в нашей стране иждивенческие настроения? Откуда они берут свое начало – в родовом обществе или в советском строе? Есть ли смысл бороться с этим явлением? И куда оно может завести страну? Слово нашим экспертам. Данил БЕКТУРГАНОВ, политолог: «Полностью ликвидировать социальное иждивенчество невозможно». Нурлан АСЕЛКАН, главный редактор журнала «Космические исследования и технологии»: «Сейчас мы движемся по пути Шри-Ланки или Бангладеш».

FORBES . KZ . ««Мир уходит на карантин». Жаксыбек Кулекеев о том, какие последствия для Казахстана будет иметь введение режима ЧП» — Бывший министр экономики и торговли, а также образования и науки, а ныне научный руководитель AERC, профессор экономики Жаксыбек КУЛЕКЕЕВ считает, что введение режима ЧП стало вынужденной, но необходимой мерой — Сегодня весь мир уходит на карантин. Сколько это будет длиться в той или иной стране, не знает никто. Возможно месяц, возможно два. Даже после снятия ограничительных режимов люди еще долгое время будут бояться вести прежний образ жизни, панические настроения будут наблюдаться в любом случае – это человеческая психология. Соответственно это еще долго будет отражаться на различных секторах экономики: торговле, сфере услуг, развлечениях, туризме и прочее. Здесь пока невозможно смоделировать экономические потери. А мир уже несет серьезные убытки, и мы тоже. Цена на нефть опустилась ниже $40 за баррель, и я не вижу причин, по которым в этом году стоимость на черное золото поднимется.

CARAVAN . KZ . «Система госзакупок приводит к катастрофическим последствиям» — В Таразе вспыхнул целый ряд скандалов в строительной сфере. Объекты, сданные в прошлые годы, сегодня буквально трещат по швам. Обваливающаяся штукатурка домов, падающие на головы граждан железные решетки, улетающие балконы, громадные трещины в стенах панелек, разбитые в хлам дороги – всё это стало следствием работы строительных компаний, которые правдами и неправдами выиграли тендеры. Сегодня призвать к ответу большинство из них не представляется возможным – истек срок договора по гарантийным обязательствам. В итоге граждане обращаются к местным властям. А те не знают, что делать… Так в чем же корень проблем?

««Нужна третья жена’: к чему привели халяльные сайты знакомств» — В 1998 году Казахстан первым из стран Центральной Азии отменил уголовную ответственность за многоженство, но при этом и не легализовал такие браки. За это время выросло не одно поколение детей, рожденных в полусоюзах, не имеющих никаких прав. Сегодня они пытаются найти правду в судах. И количество таких дел будет только расти, учитывая моду на исламизацию и резкий рост случаев многоженства в стране. Как признают юристы, сегодня Семейный кодекс остается в стороне при решении подобных споров.

EHONEWS . KZ . «Перенос Политсовета партии «Nur Otan» похоронил все разговоры о внеочередных парламентских выборах» — Назначенное на среду 18 марта заседание Политсовета правящей партии «Nur Otan» неожиданно было отменено в минувшую субботу из-за предписания главного санитарного врача Жандарбека БЕКШИНА. В результате в стране не состоятся свыше 600 публичных мероприятий, в том числе и разрешенные митинги. Первый заместитель главной партии страны Бауыржан БАЙБЕК не стал вдаваться в подробности и скромно сообщил в своем Twitter о переносе эпохального мероприятия.

«Анастасия Машнина: внедряемый американский «секспросвет» неэффективен и разрушителен для детской психики!» — Гражданский активист и автор нескольких петиций против принятия Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Анастасия МАШНИНА недавно записала и распространила видео обращение о катастрофических последствиях внедрения американских норм «сексуального просвещения» детей в школах. Это выступление вызвало широкий резонанс в социальных сетях и увеличило количество постов и текстов с требованием отставки нынешнего главы Минздрава Елжана БИРТАНОВА. Анастасия Машнина ответила на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав эти новые нормы Кодекса.

KURSIV . KZ . «Шаяхметова: «У регулятора должно быть понимание, как вернуть сектору рост»» — Интервью с Умут ШАЯХМЕТОВОЙ было записано за три дня до официального подведения итогов AQR. Обсуждать эту процедуру глава Халык Банка отказалась, сославшись на запрет регулятора. Изначально задуманный корреспондентом «Курсива» сценарий оказался нарушен. Зато и наша собеседница не имела перед собой заранее подготовленных ответов. Тем откровеннее получился разговор — Мы видим, что в России тысячами закрываются банки. Там тоже повышаются требования к капиталу, к комплаенсу, к рискам. И чтобы соответствовать всем этим процедурам и условиям, нужны технологии, капитал, высокое качество управления. А возьмите те же Нидерланды – там численность населения примерно как в Казахстане, а банков всего три. Поэтому не существует формулы, что на такую-то страну должно быть столько-то банков. Это всегда вопрос каждого конкретного банка и его бизнес-модели.

«Кто кого кормит в Казахстане» — Бюджетная самодостаточность регионов страны по итогам 2019 года остается на низком уровне. Лишь четыре из 17 регионов и городов республиканского значения способны самостоятельно прокормить себя. Доходная часть остальных дотируемых областей в большей мере состоит из трансфертов. Судя по прог­нозному трехлетнему бюджету, в ближайшие годы ситуация не поменяется.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Петр СВОИК – «АЭС в Казахстане: слишком много политики и «стульев», на которых пытаются усидеть» — На фоне ажиотажа с выходом России из ОПЕК+, падении цен на нефть и тревожных гаданий по курсу тенге, становятся менее заметными более фундаментальные проблемы. А они – есть. В частности, по дальнейшим перспективам казахстанской электроэнергетики вообще, и судьбы АЭС, в частности.

365 INFO . KZ . «Дает ли высшее образование прибавку к зарплате в Казахстане?» — Высшее образование в Казахстане дает в среднем прибавку к заработной плате в 89%. Но чувствуют это работники далеко не всех специальностей. По последним данным Комитета по статистике, средняя зарплата казахстанцев со средним образованием составляет 113,8 тыс. тенге. Специалисты с высшим зарабатывают в среднем 215 тыс. А те немногие (48,1 тыс. человек), у кого есть и послевузовское образование – 377,8 тыс. тенге в месяц.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.