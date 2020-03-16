Медработники подвержены наибольшему риску заразиться коронавирусом – NYT

Алматы. 16марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Медработники, особенно стоматологи, медсестры и врачи скорой помощи, подвергаются наибольшему риску заболеть коронавирусом, сообщает New York Times.

Медработники, особенно стоматологи, медсестры и врачи скорой помощи, подвергаются наибольшему риску, они могут ежедневно сталкиваться с болезнями и инфекциями и работают вблизи пациентов, результирует цифры исследования, проведенного с использованием базы данных, поддерживаемой министерством труда США, издание.

Также риску подвержены сиделки, бортпроводники, курьеры и полицейские, отмечается в статье.

Риск неограничен теми, кто находится на переднем крае. Кассиры и работники предприятий быстрого питания также сталкиваются с повышенными рисками.

Даже болезни имеют выраженные классовые признаки, подчеркивает издание. Работники ряда профессий, сталкивающихся с повышенным риском, зарабатывают меньше средней зарплаты по стране. У многих из них нет оплачиваемого отпуска по болезни, и многие могут пойти на работу больными, чтобы не потерять доход.

Также, удаленно из дома могут работать почти 2/3 людей, входящих в верхние 25% населения США по получаемому доходу. Из нижних 25% по доходам, из дома могут работать только 9,2%, отмечается в статье.

Напомним, в конце декабря 2019 года в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии неизвестной этиологии, позже получившей название COVID-19 (разновидность коронавируса). По последним данным, зарегистрировано более 162 тыс. заболевших в нескольких странах и более 6,4 тыс. смертельных случаев.

30 января 2020 года стало известно, Казахстан приостанавливает автобусные перевозки (с 29 января), пассажирские поезда (с 1 февраля) и воздушное сообщение (с 3 февраля) с Китаем. 6 февраля почтовое сообщение с Китаем приостановила «Казпочта». С 1 марта Казахстан сокращает авиарейсы в Южную Корею и Иран.

По последним данным, в Казахстане официально подтверждено девять случаев заболевания коронавирусом (семь в Алматы, два в Нур-Султане).

15 марта президент Токаев распорядился ввести с 16 марта в Казахстане чрезвычайное положение, которое вступило в силу 16 марта.