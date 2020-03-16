В РК определили нормы, которые должны соблюдать при пересечении границы водители грузовых автомобилей

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане определили нормы, которые должны соблюдать при пересечении границы водители грузовых автомобилей.

«Перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении нами не ограничиваются. Но перевозчики (водители) при осуществлении перевозки грузов автомобильным транспортом в международном сообщении должны строго соблюдать установленные карантинные и санитарно-эпидемиологические нормы», — сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев на брифинге в понедельник.

В частности, водитель должен строго следовать на склады внутреннего хранения (СВХ) назначения, находиться в кабине своего авто и не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места кроме АЗС, пунктов питания, продуктовых магазинов, специально оборудованных стоянок для авто, либо СТО в случае поломки автомашины. Также после таможенной очистки и выгрузки автомашины иностранный перевозчик должен загрузить автомашину и осуществить таможенное оформление груза с условием нахождения строго в месте погрузки и таможенного оформления, при ожидании погрузки автомобиль и водитель могут находиться только на специальной стоянке для грузовых автомобилей.

«По пути следования иностранного перевозчика к месту назначения и обратно ему необходимо свести к минимуму контакты с населением, а также представителями контролирующих органов. В случае, если водитель обнаружит у себя признаки ОРВИ, он должен оставаться в кабине своего автомобиля, позвонить по телефону 103 или 112, сообщить о своем состоянии, месте нахождения автомобиля, количестве лиц, находящихся в кабине, и ждать приезда кареты скорой помощи», — подчеркнул вице-министр.

Вместе с тем он сообщил, что санитарно-эпидемиологическими службами совместно с таможенными и пограничными службами будут определены пункты пропуска через государственную границу для проезда автотранспортных средств, следующих в транзитном сообщении, для их дальнейшего сопровождения по территории РК.