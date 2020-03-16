Военных Казахстана переводят в режим высокой готовности для помощи гражданам во время ЧП

Нур-Султан. 16 марта. КазТАГ — Военных Казахстана переводят в режим высокой готовности для помощи гражданам во время чрезвычайного положения (ЧП), сообщает пресс-служба министерства обороны (МО) РК.

«Прежде всего, даны указания поддержания высокой боевой готовности, усиления бдительности, противодиверсионной защиты и охраны особо важных военных объектов. Кроме того, медицинским учреждениям предписано быть готовыми принять участие в мероприятиях по охране здоровья граждан, в том числе с выездом за пределы гарнизонов, а подразделениям радиационной, химической и биологической защиты – к проведению специальной обработки территорий и объектов», — сообщил министр обороны Нурлан Ермекбаев на аппаратном совещании в понедельник.

Уточняется, что Ермекбаев акцентировал внимание руководящего состава на проведении мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, которые в рамках компетенции относятся к оборонному ведомству.

«Автомобильная и специальная техника также находится в готовности по первому сигналу принять участие в оказании необходимой помощи. Предусмотрена возможность использования казарменно-жилищного и коммунально-эксплуатационного фонда в интересах граждан», — отмечается в сообщении.

Также отменены массовые мероприятия, запрещены увольнения из расположений военнослужащих срочной службы и курсантов, ограничены их контакты с родственниками и друзьями. При этом расширена сфера применения ими современных гаджетов для голосовой и видео связи с родными и близкими.

Все усилия ВС в данном направлении координируются оперативным штабом, который будет функционировать весь период действия в стране ЧП.