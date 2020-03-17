17 рейсов планирует организовать для возврата казахстанских туристов из 13 стран

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Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. 17 рейсов для возврата казахстанских туристов из 13 стран планирует организовать администратор системы гарантирования прав туристов корпоративный фонд «Туристік Қамқор», сообщила пресс-секретарь фонда Балым Адамиденова.

«В связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся во всем мире, администратором системы гарантирования прав туристов «Туристік Қамқор» совместно с уполномоченным органом – комитетом туризма и спорта РК (министерства культуры и спорта РК – КазТАГ) было принято решение о начале процесса возврата всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туркода. Всего планируется организовать 17 рейсов для возврата туристов из 13 стран», — сообщила Адамиденова во вторник корреспонденту агентства.

На вопрос корреспондента, за чей счет будут возвращать туристов, она, ответила, что «за счет средств, накопленных в Фонде».

«Первый борт был отправлен сегодня, 17 марта, за туристами на остров Гоа. Всем туристам, находящимся за рубежом, при возникновении трудностей с возвратом на Родину следует зайти на сайт www.fondkamkor.kz и заполнить форму «Экстренная помощь туристам». Также, вы можете позвонить по номеру горячей линии 8 (7172) 27 91 12 или написать в WhatsApp по номеру +7701 534 0580», — добавила пресс-секретарь фонда.

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