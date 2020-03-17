Биртанов о карантине в Нур-Султане и Алматы: Мы ограничиваем будущие возможные контакты

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов объяснил необходимость карантина в Нур-Султане и Алматы ограничением будущих возможных контактов инфицированных лиц со здоровыми.

«Мы не знаем, человек больной или нет. Природа заболевания такая, что, возможно, он заражен, но у него нет клинических симптомов. Обследовать всех физически невозможно на начальных стадиях, поэтому мы всех помещаем на карантин. То есть болезнь должна какое-то время созреть. Мы наблюдаем 14 дней, как правило, в течение пяти дней уже симптомы появляются. С учетом литературных данных, все страны остановились на рекомендации 14 дней на карантин. Либо это карантин домашний, либо стационарный. Цель одинакова — максимальная изоляция данного человека, чтобы остановить эту цепочку. Поскольку мы не знаем, сколько из этих 10 — 20 контактов имеет в себе инфекцию. (…) Здесь принимаются уже карантинные меры, для того, чтобы ограничить уже будущие возможные контакты. Вот собственно смысла карантина, который был сегодня объявлен в Алматы и Нур-Султане», — сообщил он во вторник в интервью на «Первом канале Евразия».

Карантин, по его словам, преследует две задачи: «разобщить, во-первых, не дать возможности вирусу вырваться», «во-вторых, максимально ограничить перемещений внутри населенных пунктов».

«Только так мы можем максимально приостановить (распространение инфекции – КазТАГ) и чем сильнее разобщение, тем быстрее отстоится процесс. В какой-то момент контакты людей и передача станут реже, чем выздоровление. Потому что любой пациент выздоравливает, в среднем в большинстве случаев за две недели человек выздоравливает. За две недели он выздоравливает, соответственно количество выздоравливающих становится больше, чем количество новых заболеваний», — объяснил министр.