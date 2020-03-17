Алматы. 17 марта. КазТАГ — Шолпан Елеусизова/Мадина Алимханова. Проект Кодекса о здоровье нужно обсуждать после окончания чрезвычайного положения — Туменова, считает президент общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова.

«Я считаю, что заседания рабочей группы нужно приостановить. После окончания чрезвычайного положения (ЧП), связанного с коронавирусом, можно будет подвести итоги, разобрать допущенные ошибки – это положительно отразится на качестве обновленного Кодекса. Ликвидация этой пандемии – серьезный экзамен для нашей системы здравоохранения, поэтому обсуждать проект кодекса лучше после него», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

При этом она обратила внимание на то, что из-за ЧП не все члены рабочей группы смогут принимать участие в обсуждении.

«По намеченным срокам уже в апреле мы должны передать проект кодекса в сенат. К чему такая спешка? С учетом введения чрезвычайного положения в стране, а также объявленным сегодня карантином в Алматы и Нур-Султане, выходит так, что я не смогу выезжать на обсуждения. Мне сегодня, кстати, пришло сообщение о том, что мне не обязательно присутствовать на заседаниях рабочей группы. Сам кодекс воспринимается общественностью неоднозначно, очень много критики, причем, оправданной. В заседаниях рабочей группы, помимо общественников, участвуют на постоянной основе сотрудники министерства здравоохранения и национальных центров системы здравоохранения. Сегодня вот так, кулуарно, одними парламентариями и теми, кто представлен небольшой группой в Астане, проводить обсуждение и, тем более, принимать кодекс — это нечестно!», — добавила она.

По мнению Туменовой, в сложившейся ситуации членам рабочей группы лучше было бы заняться практической деятельностью.

«Сегодня в Казахстане не хватает врачей, медицинских работников, организаторов, поэтому профпригодных парламентариев и членов рабочей группы нужно отправить на места», — подчеркнула Туменова.