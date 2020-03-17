Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Махамбет Абжан. Самому молодому в Казахстане ветерану Великой Отечественной войны 93 года, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов.

«По данным на 1 марта 2020 года на территории Республики Казахстан проживают 1090 ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день самому молодому участнику ВОВ 93 года», — сообщил Сарбасов во вторник, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

Также чиновник предоставил информацию по количеству ветеранов по регионам Казахстана. Так, самое большое количество боевых ветеранов проживают в городе Алматы — 212 человек. В Атырауской области осталось всего 10 ветеранов. В Акмолинской области проживают 39 ветеранов ВОВ, Актюбинской области – 31, Алматинской — 82, Восточно-Казахстанской – 133, Жамбылской – 62, Западно-Казахстанкой – 63, Карагандинской – 73, Кызылординской – 20, Костанайской – 95, Мынгистауской – 12, Павлодарской – 62, Северо-Казахстанско – 61, Туркестанской – 43, городе Нур-Султан – 51, Шымкенте – 41 ветеран Великой Отечественной.