Алматы. 17 марта. КазТАГ — Шолпан Елеусизова/Мадина Алимханова. Депутатов-медиков нужно направить на борьбу с коронавирусом, считает президент общественного фонда «Аман Саулык» Бахыт Туменова.

«На последней отчетной коллегии минздрава в конце 2019 года Елжан Биртанов заявил, что в стране не хватает около семи тыс. врачей. В период тяжелых эпидемий нехватка медиков может серьезно усложнить ситуацию. Преподавателей медицинских вузов, депутатов-медиков – всех сейчас нужно направлять на практическую работу, всем нужно мобилизоваться, каждый врач сейчас должен быть учтен!», — сказала Туменова агентству КазТАГ во вторник.

При этом она напомнила, что в чрезвычайных ситуациях медицинские работники должны находиться «на передовой».

«Сегодня надо не заседать над проектами, а идти на передовую. То, как мы справимся с коронавирусом даст оценку и нашему гражданскому обществу, и неправительственным организациям, и медицинским работникам. Я не хочу сравнивать нашу нынешнюю ситуацию с военным временем, но в годы Великой Отечественной войны, когда была необходимость, время подготовки врачей ограничили до четырех месяцев, не хватало рук, их сразу отправляли на передовую», — отметила она.

По мнению Туменовой, в Казахстане недооценивают опасность коронавируса.

«В Казахстане, боюсь, недооценивают опасность коронавируса, но, если мы не хотим серьезных потерь, нам нужно мобилизовать всех врачей», — добавила Туменова.