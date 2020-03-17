Начисление процентов при просрочке свыше 90 дней по потребкредитам запретят в Казахстане

Нур-Султан. 17 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане введут запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц, сообщила председатель агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова.

«Для недопущения чрезмерного роста беззалогового потребительского кредитования в период чрезвычайного положения (ЧП) и в дальнейшем, законодательно будет введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физлиц», — сказала Абылкасымова на заседании правительства РК во вторник.

Также будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории.

«Для восстановления кредитной истории физических лиц будет предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнениия обязательств», — сказала Абылкасымова.