Более чем на 50 человек выросло число помещенных на карантин из-за коронавируса в Алматы

Алматы. 17 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. До 729 человек выросло количество помещенных на карантин в стационары Алматы из-за коронавируса, сообщил руководитель охраны общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев.

«Как вы знаете, вчера и сегодня в Алматы было зарегистрировано еще четыре случая заболевания коронавирусом, все контактировавшие с ними выявлены и помещены на карантин. Таким образом количество помещенных в провизорские стационары в Алматы сегодня составляет 729 человек», — сказал Абилдаев на брифинге во вторник.

Вместе с этим он сообщил, что на домашнем карантине находится еще 760 алматинцев, контроль за их состоянием осуществляется путем обзвона.

Что касается заболевших кронавирусом, Абилдаев напомнил, что в Алматы зарегистрировано 11 случаев, все заболевшие получают адекватное лечение, состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в стационарах Алматы на карантине находилось 676 человек.